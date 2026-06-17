フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、子どもたちとのプライベートショットを公開し、注目を集めている。【映像】新井恵理那のビキニ姿やお寿司屋さんでの写真（複数カット）2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。これまでInstagramでは、沖縄旅行でのビキニショットや軽井沢旅行でのバスローブ姿など、プライベートの様子もたびたび発信してきた。子どもたちとカウンターのお寿司