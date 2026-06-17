コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が16日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。ダウ90000のメンバーへの思いを語った。番組では「自作自演ですが反論してもいいですか」という企画を行った。同企画は自身が考えたネットの声に対して自ら反論する“自作自演”のコーナー。ゲスト出演したさや香の新山は「石井の方がおもしろい。新山が相方じゃなかったらもっと売れてたのに」という“自作”