スポーツプラス登場トヨタと中国広州汽車の合弁会社である広汽トヨタは2026年4月26日、現地生産する4ドアセダン「カムリ」の特別仕様車「カムリ・スポーツプラス・ラディアントエディション・マットゴールド」を発表しました。スポーツプラスをベースに外観の仕立てを変更した仕様で、限定的な装備内容が示されています。公開後はSNSを中心に反応が寄せられています。1980年に誕生したカムリは、2ドアスペシャリティ「セリカ」