ポケモンは、松尾研究所およびHEROZとの共催で、AIエージェント開発コンテスト『ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge』（日本語略称：ポケカABC、英語略称：PTCGABC）をデータサイエンスプラットフォーム「Kaggle」上で開催することを発表した。第一ラウンドは6月16日20時（日本時間）より開始される。 本大会は、16言語、90以上の国と地域で展開されているポケモンカードゲӦ