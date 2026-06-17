ポケモンカフェのグランドメニューおよびショーが6月17日にリニューアルされることが発表された。あわせて「ポケモンカフェ TOKYO」では店内もリニューアルされる。 【画像あり】一新されたグランドメニューや「ポケモンカフェ TOKYO」内装 今回のリニューアルでは、新しいフード、スイーツ、ドリンクの各メニューが登場する。 新たなショー「レッツ・メイ