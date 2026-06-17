私はメグミ。女子野球を観戦中、小2の息子、カイトが言った「女なのにすげぇ」という言葉に胸がざわつきました。純粋な称賛だと分かっているからこそ、その根底にある「女性は男性より劣る」という無意識の偏見がなんだかとても恐ろしくなったのです。個人の努力を性別の枠で測る危うさを伝えたいのですが、カイトの感覚も否定しきれず言葉に詰まります。悪気のないリスペクトに潜む色眼鏡をどう解くべきか、母親として正しい教え