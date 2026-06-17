令和８年６月１７日１４時３０分 気象庁 発表 【写真を見る】【2週間気温予報】北日本、関東甲信地方、東海地方の気温向こう3日間程度は高くかなり高い所もその後は平年並か低く北日本ではかなり低い所も今後の全国の天気を画像で気象庁（山形） ２週間気温予報 北日本、関東甲信地方、東海地方の気温は、向こう３日間程度は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い所もあるでしょう。その後は冷涼な空