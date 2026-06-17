有村智恵が自身のインスタグラムを更新。「スターツシニア&レディースカップ」に参戦すると、若い頃から憧れていた男子シニアプロやスポーツ界のレジェンドとの写真を嬉しそうに投稿した。【写真】憧れの選手たちの隣で目を輝かせる有村智恵（全8枚）この大会はツアー優勝経験のある男子シニアプロと女子プロによる個人戦と、スポーツ・芸能・財界などからのゲストも参加したプロアマ団体戦という形式で2日間にわたって開催さ