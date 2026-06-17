＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 2日目◇17日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞今大会に出場する注目アマのひとり、後藤あい（松蔭高3年）は、3バーディ・1ボギーと2つ伸ばした一日にも、少し不満げな表情。「パターがなかなか入らなくて。1ピン（約2.5メートル）以内がもう少し決まれば」。伸ばしあぐねた、そんな印象を抱いた。【写真】277y超！ドラコン女王・後藤あ