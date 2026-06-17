贈収賄事件にからみ、職員の男が逮捕された大阪府大東市が17日午後、記者会見を開きました。 収賄容疑で逮捕されたのは、大東市の都市経営部市営住宅管理課に所属する主査の佐野公彦容疑者です。 警察によりますと佐野容疑者は去年12月、市が発注する市営住宅の修繕工事の業者を選ぶ際、大東市の建設会社「エム・エヌコーポレーション」に便宜を図った見返りに、折りたたみ自転車など5点（計約17万円相当）を受け取