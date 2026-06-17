俳優の野村周平（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。“激変”した姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「びっくりした」眉毛全剃り＆刺青の野村周平“激変姿”投稿では「人生とは色々な選択の連続だ」と書き出し、「そう僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました。色々なことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せのために我慢する選択をしました30歳になって、新し