巨人の橋上秀樹監督代行が１７日、契約合意が発表された小笠原慎之介投手について１８日の練習から合流することを明かした。橋上代行は「明日来ることは聞いていますが、詳しくどのようなスケジュールかは理解していない」と明かした。まずコミュニケーションを取ってから今後のスケジュールなども判断する方針で「話し合って最善の起用法を探っていきたい。会って話をしてからになると思います」と言う。ナショナルズでは昨