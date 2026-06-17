女子プロレスのスターダムは17日、都内で20日の「STARDOMTHECONVERSION2026」（国立代々木競技場第2体育館）へ向けたGod’sEyeの選手と元UFCヘビー級王者で“蒼い瞳のケンシロウ”ジョシュ・バーネットが公開練習を行った。この日の練習にはIWGP女子王者の朱里、アーティスト・オブ・スターダム王者組の壮麗亜美、レディ・C、妃南組、フューチャー・オブ・スターダム王者の八神蘭奈が参加。準備運動の後、バーネットは