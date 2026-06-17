「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして弁護士グループが選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁金沢支部（大野和明裁判長）は１７日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国１４高裁・支部に計１６件の同種訴訟を起こしており、全てで「合憲」と判断された。