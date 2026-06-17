【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の寺田心が6月16日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。正義感の強さが感じられるエピソードを語った。【写真】“激変ぶり”話題の子役出身17歳俳優の近影◆寺田心、正義感溢れる行動語るこの日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオに出演した専門家は、この言葉について「日本語に訳すと『行動する傍