【モデルプレス＝2026/06/17】松本潤が6月16日、自身のInstagramにてライブ配信を実施。配信を終了した理由に反響が集まっている。【写真】松本潤「貴重」車内でのゲリラインライの様子◆松本潤、インスタライブ実施移動中の車内でライブ配信を実施した松本は、5月31日に開催したラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」後の日々を回想。「5月31日が終わってゆっくりしてたといえばゆっくりしてたけど、ゆっくりし