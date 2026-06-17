【モデルプレス＝2026/06/17】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのガパオライスを公開し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母・41歳元モー娘。「目玉焼き綺麗」昼食に冷凍ストックガパオライス◆石川梨華「冷凍ストックしてたガパオライス」公開石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを付けて記し、昼食のメニューを投稿。「今日は冷凍ストックしてたガパ