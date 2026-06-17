【モデルプレス＝2026/06/17】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷やし中華を公開し、反響が寄せられている。【写真】新婚の33歳美人YouTuber「錦糸卵の色が美しい」エビ・卵・ハムなど色鮮やかな冷やし中華◆さおりん、冷やし中華公開さおりんは、具がたっぷり乗せられた冷やし中華を公開。エビや細切りのきゅうり、ハム、錦糸卵が美しく盛り付けられた、豪華