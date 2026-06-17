小泉進次郎防衛相は2026年6月16日にXで、名古屋大学の学園祭「名大祭」で、出展が予定されていた「自衛隊ブース」が直前に中止された問題について言及した。防衛省のXはこの問題について、「極めて遺憾であり、重く受け止めています」とコメントしている。理解促進のため「丁寧に調整を重ねながら準備」「名大祭」の公式サイトによると、13日に自衛隊車両展示や防災知識の紹介といった内容の企画を行う予定だったが、12日に「諸事