「皆さん、おめでとう！」「世界の船はエンジンを始動し、石油を供給せよ！」──全面開放を強調するトランプ米大統領の軽い言葉とは裏腹に、深刻なナフサ不足の重みは増すばかり。米国とイランの双方はすでに戦闘終結に向けた覚書に署名。調印式は19日にスイスで正式に開かれるが、最大の焦点であるホルムズ海峡の開放にはリスクがつきまとう。【もっと読む】高市首相「7月はホルムズ代替100％」豪語も“6月に詰む”に現実味…企