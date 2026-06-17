連ドラがヒットしないと演者の評価まで落ちることがある。6月14日に最終回を迎えた「GIFT」も、TBS系日曜劇場なのに最後まで視聴率1ケタ。主演の堤真一（61）が《何だかパッとしなかった》《本当に主演？》なんて声も少なくなかった。【もっと読む】堤真一「GIFT」6％台→7.3％再浮上の兆し “第２章”で動き始めたTBS日曜劇場の底力が、この人は違うらしい。高橋一生（45＝写真）主演の連ドラ「リボーン〜最後のヒーロー〜