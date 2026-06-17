【あの頃、テレビドラマは熱かった】神々しかった高橋惠子の美しさは、同年代のトレンディー女優とは別格だった「予備校ブギ」（1990年／TBS系）◇◇◇経済史的に言うと、すでにピークを過ぎていたのだけど、多くの庶民はまだまだバブルど真ん中だと思っていた1990年。親がお金を出せたから、受験生は何校も私大を受けていた。ただ有名私大はハードルも高く、「現役偶然、1浪当然、2浪平然」なんて言葉もあった