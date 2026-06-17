捜査機関も裏付けに追われた騒動の発端は、6月10日にライン上で出回ったライン情報だった。山口組、稲川会、住吉会…最高幹部3者の極秘会食で何が話し合われたのか「あの入江組長が亡くなったらしい……」言うまでもなく、六代目山口組でナンバー3のポストにあたる本部長、舎弟頭を歴任、15年の大分裂で神戸山口組結成の創立メンバーとなった入江禎組長（二代目宅見組組長）の死亡説である。捜査関係者が言う。「死亡説の出