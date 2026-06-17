【新興国通貨】ドルペソは17.20前後=メキシコペソ ドルペソは17.20前後での推移。上下ともにやや動きにくい。対円では昨日中南米市場で直近高値の9.33円台を付けたが、ドル円の調整もあり、少し下げてきている。 MXNJPY9.3166