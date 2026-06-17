日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（5月）、小売物価指数（RPI）（5月）、生産者物価指数（PPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（5月）15:00 予想0.4%前回0.7%（前月比) 予想3.0%前回2.8%（前年比) 予想2.7%前回2.5%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（5月）15:00 予想0.6%前回0.7%（前月比) 予想3.2%前回3.0%（前年比)