豪ドルは対ドルでほぼ膠着＝オセアニア為替概況 豪ドルは朝から0.7060-0.7072ドルの狭いレンジでの推移。NZドルは0.5823－0.5838ドルレンジ。今晩の米FOMCを前に、様子見ムードが広がっている。 対円では円高がやや優勢で豪ドル円は113.43から113.16円まで売りが出た。NZドル円は93.59から93.33円まで下げた。 今週の主な予定 豪州 06/16 13:30 中銀政策金利 （6月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.35%