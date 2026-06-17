小売物価指数（RPI）（5月）15:00 結果0.2% 予想0.6%前回0.7%（前月比) 結果3.1% 予想3.2%前回3.0%（前年比) 結果3.0% 予想3.2%前回3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)