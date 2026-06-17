リンクをコピーする

生産者物価指数（PPI）（5月）15:00 結果0.2% 予想0.4%前回2.6%（2.4%から修正）（仕入・前月比) 結果8.7% 予想8.7%前回7.9%（7.7%から修正）（仕入・前年比) 結果0.5% 予想0.4%前回1.5%（1.4%から修正）（出荷・前月比) 結果4.0% 予想3.9%前回4.1%（4.0%から修正）（出荷・前年比)