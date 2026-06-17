400-SP129 サンワサプライは、最大60W出力で横幅50cmのコンパクトなサウンドバー「400-SP129」を直販サイトで発売した。直販価格は9,980円。 HDMI ARCに対応し、HDMIケーブル1本でテレビと接続できるサウンドバー。テレビ台周辺をすっきり見せながら、高音質なサウンド環境を手軽に構築できるとしている。 幅約50cmのコンパクト設計を採用。テレビ前のほか、PCモニター下に設置して動画視聴