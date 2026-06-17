広島グルメを語るうえで欠かせないカテゴリーが日本酒。呑兵衛にはおなじみですが、“日本三大酒都”のひとつは広島の西条（ほかは京都の伏見と兵庫の灘）なんです。その広島で2026年5月末、世界最大級の酒類品評会『IWC』（※）のSAKE部門審査会が開催され、実は日本開催は8年ぶりでした。本稿では栄誉に輝いた銘柄をはじめ、西条以外の酒どころや蔵元を紹介していきます。▲取材は、芸能界屈指の日本酒通で、酒の著書や番組出演