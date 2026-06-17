フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が１７日に放送され、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が生出演。関根勤とのエピソードを語った。「どこか番組に出たらいつもいい所を褒めてくれる」という関根だが、ある日「手応えがなかった番組に出た後に連絡がきて。嫌だなと思ったの」とさすがにダメ出しされることを覚悟した飯尾。しかし関根から飛び出した言葉は「飯尾、紺色のスーツ似合ってたなって」。まさかの