１７日に発表された白書「より公正で合理的なグローバル・ガバナンスシステムの構築：中国の理念とイニシアチブ、行動」の中国語版と英語版。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京6月17日】中国国務院新聞（報道）弁公室は17日、中国のグローバル・ガバナンスに関する理念とイニシアチブ、行動を紹介し、より広範に国際社会の合意を形成し、より効果的に地球規模の課題に対応し、より公正で合理的なグローバル・ガバナ