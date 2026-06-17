◇ナ・リーグフィリーズ8−2マーリンズ（2026年6月16日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が16日（日本時間17日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。両リーグトップとなる25号本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。打線が相手先発・フィリップスを攻め立て2回までに7得点。7−0で迎えた4回、シュワバーは相手右腕の内角直球を捉え、ライナー性の打球を右翼席に突き刺した。