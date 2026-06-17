「腰椎椎間板ヘルニア」の影響によりコンサートツアーを欠席していたアイドルグループ・モーニング娘。’26のリーダー・野中美希（26）が、24日に日本武道館で行われる『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜』の一部楽曲でパフォーマンスに参加することが17日、公式サイトで発表された。【写真】キュート！お気に入りショットを紹介する野中美希ハロー！プロジェクトの