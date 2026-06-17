「腰椎椎間板ヘルニア」の影響によりコンサートツアーを欠席しているモーニング娘。'26の野中美希（26）が、24日武道館で開催予定の牧野真莉愛の卒業公演に一部楽曲限定で参加することを発表した。野中は25年から同グループのリーダーに就任。サブリーダーで12期同期である牧野のラストステージに花を添える。ハロープロジェクト公式サイトで「『腰椎椎間板ヘルニア』の影響によりコンサートツアーを欠席しておりましたメンバ