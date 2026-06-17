食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議での中間とりまとめに向けた議長案が判明しました。来年4月から税率を1％に引き下げ、給付と組み合わせることで「消費税を実質ゼロ化」するとしています。超党派の国民会議で議長を務める自民党の小野寺税調会長が示す案では、食料品の消費税減税について、来年4月1日から2年間、税率を1％にするとしています。あわせて中低所得の現役で働く世代に手厚く対応するため、残りの消費税1