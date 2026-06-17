女子ゴルフの人気選手、セキ・ユウティンが１７日、自身のインスタグラムに新規投稿。あでやかなチャイナドレス姿を公開し、ファンの反響を呼んだ。ユウティンは「Ｄ−ＴＯＵＲＴｅａｍＣｈａｍｐｉｏｎＹｅａｈ！」と記した。デサントゴルフが主催し、上海で行われたプロアマ交流大会の表彰式に出席。チャイナドレス姿が女子ゴルファーとは思えないほど透明感抜群だ。ファンも「チャイナドレスお似合いでーす」「異次元