ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。人気アイドルとの集合写真を公開した。「滅！」と書き出した山口。「#MAJ」と添えて「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）2026」でのオフショットをアップした。「M!LK」のメンバーと人気曲「好きすぎて滅！」の“滅ポーズ”を披露。ファンからは「完璧な滅で大感謝でございます」「一郎さん滅の角度誰よりも綺麗（笑）」「ちゃ