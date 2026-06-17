5月の貿易収支は中東情勢の影響で、原油の輸入コストがかさんだため、4カ月ぶりの赤字となりました。財務省が発表した5月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3786億円で、4カ月ぶりの赤字となりました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響で、中東から日本への原油輸入量は前の年の同じ月に比べて61．9％減少した一方、アメリカからの輸入量は24％増加し、代替調達の進展が伺えます。ただ、原油の輸