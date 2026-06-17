午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４７、値下がり銘柄数は４８４、変わらずは２７銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に機械、ガラス・土石、精密機器、鉱業など。値下がりで目立つのは海運、鉄鋼、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS