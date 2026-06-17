MYERAが、新曲「Wantcha bad」を6月22日に配信リリース。また、リリース翌日の23日にMVも公開となる。 （関連：HANA、IS:SUE、MYERA、ME:I……群雄割拠のガールズグループシーン、独自のコンセプトを確立できるのは？） “たまらなくあなたが欲しい”という意味の言葉をタイトルにした本作は、中毒性のあるフックと、曲中で次々と表情を変える展開が特徴の“ガチャポップ・ダンスナンバӦ