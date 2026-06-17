サッカー界における究極の祭典、FIFAワールドカップ（W杯）。日本時間2026年6月17日、前回王者アルゼンチンのエース、リオネル・メッシがアルジェリア戦でハットトリックを達成。この瞬間、W杯の「歴代通算得点ランキング」の頂点が塗り替えられた。今回は、W杯の歴史を彩ってきた偉大なストライカーたちの足跡を振り返る「歴代通算得点ランキング」をお届けする。 “日本のジョーカー”