現地６月16日に開催された北中米Ｗ杯のグループＪ第１節で、前回王者のアルゼンチン代表は、アルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦。３−０で完勝した。 スコアラーはすべて、リオネル・メッシだ。 17分、敵陣中央でロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けて前を向くと、そのまま持ち運んで左足を一閃。鮮やかなミドルでネットを揺らす。 60分にアレクシス・マカリステルのシュートのこぼれ球を