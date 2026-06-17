生活雑貨メーカーのハックは、スマートフォン（スマホ）の発熱対策として注目を集める「ペルチェ冷却式スマホクーラー」をはじめとした新製品を6月から順次発売している。夏場のスマホは、ゲームや動画撮影時に本体が熱くなりやすく、パフォーマンス低下やバッテリー消耗の原因になる。そんなユーザーのよくある課題を解決するために開発されたガジェットだ。●ペルチェ冷却で瞬間クールダウンペルチェ冷却式スマホクーラーは