前回大会王者のアルゼンチン代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節でアルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦し、３−０で快勝した。圧巻の活躍を見せたのが、６大会連続でワールドカップ出場を果たしたリオネル・メッシだ。17分に先制点を奪うと、60分、76分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成。チームを白星発進へ導いた。この３得点で、メッシはワールドカップ通