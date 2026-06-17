17日15時現在の日経平均株価は前日比545.33円（0.79％）高の6万9949.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1047、値下がりは484、変わらずは27と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を209.18円押し上げている。次いでファストリ が94.93円、レーザーテク が75.36円、イビデン が74.08円、村田製 が26.15円と続く。 マイナス