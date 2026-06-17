「もう小さな手足にしか見えない」――KFCのロゴを巡り、ネット上でたびたび話題になる“カーネルの呪い”に、ついに変化が訪れるかもしれません。ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）のグローバル公式サイトで6月15日（現地）、ブランド刷新に関する新たな発表が公開されました。今回の刷新に伴い、創業者であるカーネル・サンダースの肖像を用いたおなじみのブランドロゴも、わずかに進化しています。【その他の画像・さ