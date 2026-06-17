中国メディアの中国新聞網は16日、米外食大手のヤム・ブランズがピザハット事業を計27億ドル（約4330億円）で売却する最終合意に達したことを発表したと報じた。発表は16日にあったもので、中国本土以外のピザハット事業の売却先はプライベートエクイティのロングレンジ・キャピタル、中国本土事業はヤム・チャイナ・ホールディングスとなる。同日、ヤム・チャイナはヤム・ブランズと最終契約を結び、12億ドル（約1920億円）で中国