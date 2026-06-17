巨人は１７日、米大リーグ・ナショナルズ傘下のマイナーでプレーする小笠原慎之介投手（２８）と契約を結ぶことで合意したと発表した。小笠原は２０１６年に神奈川・東海大相模高からドラフト１位で中日に入団し、９季プレー。通算１６１登板で４６勝６５敗、防御率３・６２だった。ポスティングシステムを利用して、２０２５年に中日からナショナルズへ移籍。２５年は２３登板で１勝１敗、防御率６・９８の成績を残した。渡