amazarashiの新曲「クラウン新車で買ってあげる」が6月17日(水)、配信リリースされた。 「クラウン新車で買ってあげる」は、秋田ひろむが“父”という存在に向けた思いを描いた一曲。 家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉。何気ない情景を積み重ねながら、簡単には整理しきれない感情を静かに浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品となっている。 また、本作で